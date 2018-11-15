Камиль Юлаев покинул пост пресс-секретаря мэрии Уфы, его место займет человек Мурзагулова

Глава пресс-службы мэрии Уфы Камиль Юлаев покинул свой пост по собственному желанию. В должности он находился с 2014 года.

«Ухожу по собственному желанию. Хочу перестроить мозги и попробовать себя в другой сфере», — сообщил сам Юлаев, не уточнив новое место работы. По информации ProUfu.ru, он станет сотрудником управления по связям с общественностью в «Башкирской генерирующей компании».



Новым пресс-секретарем мэра Уфы станет Марсель Байдавлетов. Его называют человеком из команды председателя Совета директоров АО «Башинформ» Ростислава Мурзагулова.

Стоит отметить, что Юлаев покинул свой пост на фоне скандала с трамвайчиком с шаурмой, располагавшимся на площади у Гостиного двора.