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Глава парламента Башкирии по примеру Хинштейна показал цены в столовой для депутатов

14:41, 15.11.2018 1
Глава парламента Башкирии по примеру Хинштейна показал цены в столовой для депутатов
Фото: gsrb.ru

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев выложил фотографию с ценами из столовой для депутатов.

Снимок Толкачев опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, он хотел «развеять миф о дешевой столовой для депутатов».

Также Толкачев сообщил, что таким образом поддержал инициативу депутата Госдумы Александра Хинштейна, ранее опубликовавшего фото меню в нижней палате российского парламента. Народный избранник отметил, что обед 14 ноября, состоящий из двух блюд и напитка, обошелся ему в 253 рубля.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:14
    Это в долларах или рублях ?
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