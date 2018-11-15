Глава парламента Башкирии по примеру Хинштейна показал цены в столовой для депутатов

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев выложил фотографию с ценами из столовой для депутатов.

Снимок Толкачев опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, он хотел «развеять миф о дешевой столовой для депутатов».

Также Толкачев сообщил, что таким образом поддержал инициативу депутата Госдумы Александра Хинштейна, ранее опубликовавшего фото меню в нижней палате российского парламента. Народный избранник отметил, что обед 14 ноября, состоящий из двух блюд и напитка, обошелся ему в 253 рубля.