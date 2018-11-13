Регоператора по капремонту в Башкирии возглавил Ринат Даминов

Фонд «Региональный оператор капремонта общего имущества в многоквартирных домах» в Башкирии возглавил Ринат Даминов.

Ранее Даминов занимал должность замглавы администрации Стерлитамака, а также курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города, сообщили в пресс-службе организации.

Бывший глава фонда Борис Герасимов написал заявление об увольнение. Он руководил Регоператором Башкирии с 2013 года.

Напомним, в Татарстане в рамках программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 1 ноября 2018 года отремонтированы 440 многоквартирных домов.