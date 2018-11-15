После критики мэра Уфы был убран трамвайчик с шаурмой в центре города

После заявления мэра Уфы Ульфата Мустафина был перемещен трамвайчик с шаурмой, располагавшийся на площади у Гостиного двора. Фотография демонтажа объекта появились в социальных сетях.

На снимке видно, как рабочие при помощи автокрана поднимают красный киоск. По словам очевидцев, передвижной общепит переместят на новое место в городе, «которое не будет бросаться в глаза».

«У Гостиного двора платная парковка, где не хватает места, поэтому шаверме там не место», — пишут пользователи в соцсетях.

Напомним, ранее на оперативном совещании в городской администрации мэр Уфы Ульфат Мустафин возмутился внешним видом ряда улиц. В частности, он отметил вагончик с шаурмой «Вкусный трамвайчик» на проспекте Октября.