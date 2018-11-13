В соцсетях отреагировали на заявление нового мэра Уфы о «трамвайчике» с шаурмой

Пользователи соцсетей высмеяли нового мэра Уфы Ульфата Мустафина, возмутившегося сегодня «трамвайчиком» с шаурмой. Большинство сошлись во мнении, что градоначальник должен начинать не с такого шага.

«Фонтаны сухие стоят. Долгострои по десять лет не можем в эксплуатацию ввести. В двух минутах от вас Сказочный городок на Театре кукол развалился», — написал один из комментаторов.

Уфимцы посоветовали мэру посетить Черниковку, осмотреть остановки и попрощались с малым бизнесом.

Один из пользователей вспомнил, что предыдущий руководитель горадминистрации Ирек Ялалов после назначения решил бороться с деревьями.

«В один миг рухнули надежды на нового мэра...» — добавила другая комментатор.

Один из журналистов отметил в Facebook, что уфимская редакция «Комсомольской правды» «в знак протеста шаурмой обедала».

Карикатуру на заявление Мустафина нарисовал известный уфимский художник Камиль Бузыкаев.

Напомним, что сегодня на оперативном совещании в городской администрации мэр Уфы возмутился внешним видом ряда улиц. В частности, Мустафин отметил вагончик с шаурмой «Вкусный трамвайчик» на проспекте Октября.

«Прямо напротив Горсовета, у нас никто на такие вещи не смотрит, что ли», — заявил градоначальник.