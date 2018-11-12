Радий Хабиров поручил отправить в отставку министра экологии Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил отправить в отставку министра экологии РБ Илдара Хадыева. Об этом он заявил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Поводом для увольнения стала неудовлетворительная работа руководителя ведомства. По словам Хабирова, особенно плачевна ситуация в сфере надзора за пользованием участками недр местного значения. В частности, несмотря на окончание срока лицензии на добычу камней, многие компании продолжают работать.

«Я уже неоднократно поднимал вопрос, касающийся наших природных ресурсов. С таким руководителем я дальше работать не буду», — отметил глава республики.

Добавим, Илдар Хадыев с 2012 года руководит ведомством. Ранее Хабиров в жесткой форме отчитал его за нерешенную ситуацию с карьерами.