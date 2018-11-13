Новости общества

00:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хамитова выдвинули в совет директоров «Башнефти»

23:24, 13.11.2018
Хамитова выдвинули в совет директоров «Башнефти»
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Бывшего главу Башкирии Рустэма Хамитова выдвинули в совет директоров «Башнефти».

Кроме того, в совет может войти и. о. министра земельных и имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов, говорится в сообщении компании.

Для определения нового состава совета директоров акционеры компании соберутся 14 декабря.

Ранее СМИ сообщили, что Хамитов займет пост председателя совета директоров ПАО АНК «Башнефть».

11 октября Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты