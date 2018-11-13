Хамитова выдвинули в совет директоров «Башнефти»
Бывшего главу Башкирии Рустэма Хамитова выдвинули в совет директоров «Башнефти».
Кроме того, в совет может войти и. о. министра земельных и имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов, говорится в сообщении компании.
Для определения нового состава совета директоров акционеры компании соберутся 14 декабря.
Ранее СМИ сообщили, что Хамитов займет пост председателя совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
11 октября Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров.ОбществоВласть Башкортостан
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