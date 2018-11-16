Радий Хабиров ввел для чиновников «здравчас», «инвестчас» и «стройчас»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров ввел тематические «часы» в правительстве республики для обсуждения различных тем.

В частности, среди новых форматов — «инвестчас», «здравчас» и «стройчас». На «инвестчасе», который прошел 15 ноября, обсуждались вопросы взаимодействия властей с крупными инвесторами. «Здравчас», созданный, по словам Хабирова, для решения проблем здравоохранения, состоялся в тот же день.

«Здравчас» и «инвестчас» будут проходить каждый четверг. В скором времени планируется запустить «стройчас», посвященный сфере строительства в регионе. Все новые форматы будет вести лично Радий Хабиров.

«Когда команды исходят от первого лица, они всегда более эффективны, последовательны и находятся на более внимательном контроле», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Радий Хабиров обошел Минниханова в медиарейтинге губернаторов ПФО.