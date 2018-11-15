Минниханов выложил фото с Хабировым

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram фотографию с врио главы Башкирии Радием Хабировым.

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«С врио главы Республики Башкортостан!» — подписал снимок Минниханов.

Сегодня президент Татарстана находится с рабочей поездкой в Китае. Тогда как врио главы Башкирии трудится в Уфе. Например, он провел встречу с послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым.

Напомним, что официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказывала о хороших отношениях президента Татарстана и врио главы РБ. Она отметила, что контакт у Минниханова и Хабирова установился, еще когда последний работал в администрации президента РФ.

При этом стоит отметить, что накануне новый руководитель Башкирии обошел своего коллегу из РТ в рейтинге «Медиалогии».