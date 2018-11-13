Мэр Уфы потребовал убрать вагончик с шаурмой рядом с Горсоветом

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Глава городской администрации Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании отчитал чиновников за внешний вид некоторых улиц.

Новый мэр подчеркнул, что профнастил на входных группах магазинов «Магнит» и «Красное и Белое» портит внешний вид города. Также Мустафин потребовал убрать «Вкусный трамвайчик», где продается шаурма, так как вагончик располагается «прямо напротив Горсовета».

«У нас никто на такие вещи не смотрит, что ли?» — цитирует слова градоначальника издание «Медиакорсеть».

Напомним, ранее Ульфат Мустафин постановил разобраться с заброшенной баней в центре города.

