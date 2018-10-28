Башкирская неделя: время «хабировских», уфимский транспортный передел и задержание зампрокурора РБ

Главные события семи дней в Башкортостане: кого новый башлык набирает в свою команду, что происходит в республиканской прокуратуре и что будет с маршрутками Уфы

На этой неделе ФСБ и Следком продолжили распутывать коррупционный клубок в прокуратуре Башкирии. Зампрокурора региона Олега Горбунова, подозреваемого в получении крупной взятки, задержали при попытке покинуть Россию. Врио главы РБ Радий Хабиров тем временем продолжает кадровые перестановки — постепенно формируется его команда, при этом сам он настаивает, что сейчас не может быть никаких «хабировских». Кроме того, определились кандидаты на пост мэра столицы Башкортостана, где уже началась борьба с нелегальными перевозчиками. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Время «хабировских»

Прошлая неделя ознаменовалась очередными отставками и назначениями в руководстве Башкирии. Несмотря на заявление врио главы РБ Радия Хабирова, что время разделения чиновников на кланы «хамитовских», «рахимовских» и «хабировских» прошло, контуры команды нового руководителя региона вырисовываются все четче.

Уже утром в понедельник стало известно, что в отставку подают восемь вице-премьеров РБ. Сообщалось также, что правительство покинет и его глава Рустэм Марданов — на должность премьера РБ прочили руководителя администрации главы республики Евгения Маврина, а его место, в свою очередь, должен был занять депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин.

Однако пока Хабиров не принял отставки Марданова, в то время как Сидякина назначил. В результате Маврин пока просто уволился по собственному желанию.

Сообщалось, что правительство покинет и его глава Рустэм Марданов, однако пока Хабиров не принял отставки Марданова. Фото bash.news



«Теперь я становлюсь непубличным человеком, — рассказал Сидякин корреспонденту «Реального времени». — Я перестаю быть самостоятельной политической фигурой. Задача у меня одна: оправдать доверие президента, которое оказано Радию Фаритовичу. Работаю на обеспечение деятельности главы Башкортостана и создание условий для обеспечения устойчивого развития и даже рывка, увеличения экономической, промышленной мощи этого субъекта Российской Федерации».

Кроме того, первым заместителем руководителя администрации главы Башкирии был назначен Ринат Баширов.

К команде Хабирова можно отнести и новых глав районов. В Кармаскалинском районе руководителем стал Альфир Сабиров, в Абзелиловском — экс-директор санатория «Якты-куль» Ильдар Нафиков. Неожиданностью стало только назначение первого, поскольку многие ожидали возвращения на этот пост Фаниля Чингизова, ставшего вице-премьером в сентябре и подавшего в отставку в понедельник. О рокировке же Нафикова сообщалось еще до официальной отставки Хамитова.

Врио главы Башкирии тем временем продолжил на минувшей неделе череду встреч на местном уровне. В среду он встретился с руководством Госсобрания — Курултая республики, попросив депутатов активнее работать с жителями Башкирии. В тот же день Хабиров провел совещание по проблеме обманутых дольщиков. Результатом вмешательства нового «башлыка» республики можно назвать и приостановку банкротства издательства «Башкортостан» — разобраться с этой ситуацией он потребовал еще на прошлой неделе.

В среду Хабиров встретился с руководством Госсобрания — Курултая республики, попросив депутатов активнее работать с жителями Башкирии. Фото glavarb.ru

Отдельно стоит отметить ситуацию вокруг «Башавтотранса». Радий Хабиров возмутился происходящим на предприятии: районы теряют автовокзалы, а убыток у компании за семь месяцев увеличился в 2,5 раза. Он поручил уволить главу предприятия Разима Махиянова. В тот же день Махиянов покинул пост, а его место занял Надир Самиев. Позже появилась информация, что предприятие отменило ряд торгов по продаже имущества, в том числе автовокзала в Мелеузе.

Уфимские пассажирские перевозки

Война, объявленная Хабировым нелегальным перевозчикам в Уфе, набирает обороты. ОБЭП и ОМОН провели обыски в здании Союза автопредпринимателей Башкирии. Власти башкирской столицы объявили о планах вдвое сократить количество единиц общественного транспорта в Уфе.

«Реальное время» проанализировало рынок пассажирских перевозок города. Как выяснилось, маршруты в отдаленные районы города часто отданы лишь одному перевозчику, при этом многие из компаний совмещают несколько видов бизнеса, а некоторые очевидным образом связаны друг с другом. У некоторых перевозчиков обнаружились связи с правоохранительными органами.

Война, объявленная Хабировым нелегальным перевозчикам в Уфе, набирает обороты. Фото bashinform.ru

СКР vs прокуратура

Не успел первый зампрокурора Башкирии Олег Горбунов отправиться в отставку, как был задержан — при попытке вылететь из России. Следствие предъявило ему обвинение, опубликовав соответствующую видеозапись.

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Горбунова. Кроме того, уфимский суд на тот же срок отправил под стражу замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РБ Артура Шаретдинова.

В Генпрокуратуре моментально сообщили, что знали о готовящемся задержании и сами же его инициировали.

Эти события можно интерпретировать как развитие истории с бывшем вице-мэром Уфы Александром Филипповым и задержанным «золотым прокурором» Рамилем Гарифуллиным. Ряд источников предполагает при этом, что происходящее — видимая часть конфронтации между Следственным комитетом и прокуратурой.

Кандидаты в мэры

Комиссия по проведению конкурса на замещение должности мэра Уфы провела в понедельник отбор кандидатов. Из 28 человек, подавших заявки, были отобраны девять. В субботу только трое из этих кандидатов прошли специальный экзамен на знание российского законодательства. Депутаты горсовета выберут мэра завтра, 29 октября.

Депутаты горсовета выберут мэра завтра, 29 октября. Фото bashinform.ru



Быстрорастущий институт

Башкирский научно-исследовательский институт нефти и газа «Петон» (НИПИ НГ «Петон») стал самой динамично развивающейся компанией России по версии аналитического центра «Эксперт» — объем выручки института в 2017 году достиг 60,4 млрд рублей, за год этот показатель вырос более чем на 300%.

Набережная, уфимский хакер и глава Нефтекамска



На этой неделе управление ФСБ по РБ добилось возбуждения уголовного дела на главу Нефтекамска Рашита Давлетова. Муниципальный чиновник подозревается в превышении полномочий, материалы были переданы в Следком. Причиной возбуждения дела стала безосновательная передача муниципальной квартиры заместителю начальника местного отдела полиции. Ущерб оценивается в 1,9 млн рублей.

В МВД решили проверить эффективность расходов на строительство набережной в Уфе. Напомним, на это ушли миллиарды рублей. При этом набережная вызывает немало вопросов у населения, многие жители Уфы сравнивают ее с военным укреплением, а не местом отдыха и рекреации.

В среду стало известно, что уфимский студент получил год условно за взлом сайта избиркома Пермского края и госпортала Татарстана.

Управление ФСБ по РБ добилось возбуждения уголовного дела на главу Нефтекамска Рашита Давлетова. Фото UTVNeft

Место Ялалова в Курултае



Региональный политсовет «Единой России» принял решение о передаче вакантных мандатов депутатов Госсобрания Башкортостана. Место экс-мэра Уфы Ирека Ялалова в Госсобрании — Курултае РБ займет Галина Ишмухаметова, главред муниципального издательского дома «Уфа-Ведомости».