В Башкирии главой Кармаскалинского района стал Альфир Сабиров

Сегодня, 23 октября, Совет депутатов Кармаскалинского района РБ решил назначить главой муниципалитета Альфира Сабирова.

Об этом сообщает портал ProUfu.ru.

Таким образом, прогнозы о возвращении в район Фаниля Чингизова, который на прошлой неделе покинул пост вице-премьера Башкирии, не оправдались.

Напомним, что Чингизов до сентября этого года руководил Кармаскалинским районом. Потом глава РБ Рустэм Хамитов назначил чиновника вице-премьером республики. После ухода Хамитова и назначения врио главы республики Радия Хабирова Чингизов подал в отставку. По слухам, он мог вернуться в свой район.

Ранее ушедший в отставку министр образования Татарстана Энгель Фаттахов вернулся на пост главы Актанышского района.