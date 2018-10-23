В Башкирии главой Кармаскалинского района стал Альфир Сабиров
Сегодня, 23 октября, Совет депутатов Кармаскалинского района РБ решил назначить главой муниципалитета Альфира Сабирова.
Об этом сообщает портал ProUfu.ru.
Таким образом, прогнозы о возвращении в район Фаниля Чингизова, который на прошлой неделе покинул пост вице-премьера Башкирии, не оправдались.
Напомним, что Чингизов до сентября этого года руководил Кармаскалинским районом. Потом глава РБ Рустэм Хамитов назначил чиновника вице-премьером республики. После ухода Хамитова и назначения врио главы республики Радия Хабирова Чингизов подал в отставку. По слухам, он мог вернуться в свой район.
Ранее ушедший в отставку министр образования Татарстана Энгель Фаттахов вернулся на пост главы Актанышского района.ОбществоВласть Башкортостан
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