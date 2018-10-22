Радий Хабиров: время «хабировских», «рахимовских», «сарбаевских» или «хамитовских» — безвозвратно ушло

Врио главы Башкирии Радий Хабиров высказался о кадровых перестановках в правительстве. Соответствующий пост он выложил на своей странице в Facebook.

В публикации глава региона подчеркнул, что вице-премьеры, поставившие перед ним вопрос о доверии, «поступили по-мужски и ответственно». По его словам, они четко обозначили: «досиживание» в качестве «хромых уток их не устраивает», они готовы или уйти, или влиться в команду и «работать с максимальной отдачей на долгую перспективу».

«От «досиживающих» зампредов жителям республики толку бы не было никакого. С рядом коллег, поднявших вопрос о доверии, продолжу работать в их нынешнем статусе, профессионализма и порядочности у них достаточно. Другие в основном тоже найдут свое место в строю. Время «хабировских», «рахимовских», «сарбаевских» или «хамитовских» — безвозвратно ушло. Критерий у меня один — оценка жителями качества нашей работы», — отметил Хабиров.

Напомним, сегодня Радий Хабиров принял отставку восьми вице-премьеров.