Главой Абзелиловского района Башкирии стал директор санатория «Якты-куль»

Главой Абзелиловского района Башкирии стал директор санатория «Якты-куль» Ильдар Нафиков.

На новой должности он сменил временно исполняющего обязанности главы администрации Абзелиловского района Галима Султанова.

«Я родился и вырос в Абзелиловском районе, для меня это место очень важно. Моя задача — придать новый импульс развитию района, его мощной экономике, реализовать его большой потенциал», — цитирует Нафикова «Башинформ».



Ранее пост главы Абзелинского района с 2009 года занимал Рим Сынгизов, который в сентябре покинул должность по собственному желанию.

В качестве кандидатов на место главы района, помимо Нафикова, рассматривались два депутата райсовета Айрат Аминев и Наиль Ахтямов, предприниматель Фиргат Сагитов, общественник Денис Башаров и два молодых сотрудника местной администрации.