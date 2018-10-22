Главой Абзелиловского района Башкирии стал директор санатория «Якты-куль»
Главой Абзелиловского района Башкирии стал директор санатория «Якты-куль» Ильдар Нафиков.
На новой должности он сменил временно исполняющего обязанности главы администрации Абзелиловского района Галима Султанова.
«Я родился и вырос в Абзелиловском районе, для меня это место очень важно. Моя задача — придать новый импульс развитию района, его мощной экономике, реализовать его большой потенциал», — цитирует Нафикова «Башинформ».
Ранее пост главы Абзелинского района с 2009 года занимал Рим Сынгизов, который в сентябре покинул должность по собственному желанию.
В качестве кандидатов на место главы района, помимо Нафикова, рассматривались два депутата райсовета Айрат Аминев и Наиль Ахтямов, предприниматель Фиргат Сагитов, общественник Денис Башаров и два молодых сотрудника местной администрации.ОбществоВласть Башкортостан
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