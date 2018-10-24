Радий Хабиров попросил депутатов Госсобрания РБ активнее работать с жителями

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с руководством Государственного Собрания — Курултая республики в среду, 24 октября.

В рамках заседания руководитель региона поздравил депутатов с избранием, позитивно оценив тот факт, что в парламенте представлены разные политические партии. Также Хабиров отметил важность работы народных избранников с населением.

«Очень надеюсь, что депутаты будут активно работать с жителями, потому что через вас я хотел бы получать сигналы, которые идут от них. Важно чувствовать нерв того, чем живут люди. Я настроен работать вместе с вами. Интересы у нас одни — это развитие нашей республики, благополучие наших жителей», — обратился к парламентариям глава региона.

Напомним, сегодня стало известно, что администрацию Радия Хабирова возглавил депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин.