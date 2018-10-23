ФСБ добилась возбуждения уголовного дела на главу Нефтекамска

Башкирское управление ФСБ передало в Следком материалы на главу Нефтекамска Рашита Давлетова. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

«По версии следствия, в мае 2014 года чиновник вынес постановление о предоставлении служебной двухкомнатной квартиры, расположенной в городе Нефтекамске, заместителю начальника местного отдела полиции в пользование по договору служебного найма», — говорится в сообщении СУ СКР по РБ.

В 2015 году другим постановлением он вывел квартиру из муниципального жилищного фонда, после чего полицейский заключил с управляющей компанией договор социального найма жилья.

В Следкоме подчеркивают, что ни получатель квартиры, ни члены его семьи не имели права на безвозмездное предоставление квартиры.

Ущерб, нанесенный действиями сити-менеджера бюджету, следствие оценивает в 1,9 млн рублей.

Рашит Давлетов возглавляет администрацию Нефтекамска с 2014 года.