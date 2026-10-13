Татарстан вошел в топ-3 рейтинга RAEX по вкладу в нацразвитие России

Результат связан с улучшением оценки местных компаний и прогрессом по ряду экологических показателей, стабильностью базовых параметров госуправления

Фото: Реальное время

Татарстан занял второе место во втором выпуске рейтинга «ЭКГ-регион» от агентства RAEX. Рейтинг оценивает вклад субъектов в достижение целей национального развития. Лидером остался Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, третье место заняла Тюменская область.

Отмечается, что доминирование монопрофильных нефтегазовых регионов было нарушено вхождением Татарстана в топ-3.

Результат Татарстана связан с улучшением оценки местных компаний и прогрессом по ряду экологических показателей, а также стабильностью базовых параметров госуправления.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На четвертом месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним следуют Пермский край и Калининградская область, при этом Прикамье за год поднялось на 10 позиций.

Методика рейтинга осталась неизменной: показатели сгруппированы в три блока — «Экология» (20% веса), «Кадры» (40%) и «Государство» (40%). При этом число учитываемых показателей в этом году было расширено.

Напомним, ранее стало известно, что Татарстан занял четвертое место по общему уровню жилищных условий.

Зульфат Шафигуллин