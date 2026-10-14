МВФ предупредил о рекордных дефицитах бюджета в развитых странах со времен ковида

В организации призвали власти принять срочные меры для восстановления государственных финансов

Страны с развитой экономикой движутся к самым большим дефицитам бюджета со времен кризиса 2021 года, вызванного COVID-19. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозу фонда, заимствования развитых стран в 2026 году достигнут 5,2% ВВП, а дефицит бюджета в США и Китае составит 8% и более. В частности, чистые заимствования органов госуправления в США достигнут 8,5% ВВП. Рост ВВП Китая замедлится до 4,5%, а дефицит его бюджета также превысит 8% ВВП.

МВФ предупредил, что риски, связанные с суверенным долгом, растут, и призвал власти принять срочные меры для восстановления государственных финансов.

— Необходимо вновь сосредоточить внимание на восстановлении бюджетного пространства, учитывая растущий долг, более высокую стоимость заимствований и повышенную неопределенность, — цитирует газета доклад МВФ.

Напомним, ранее МВФ снизил прогноз роста ВВП России на 2026–2027 годы до 0,9%.

Зульфат Шафигуллин