Бывшему зампрокурора Башкирии предъявили обвинение в получении взятки

Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере бывшему первому зампрокурора Башкирии Олегу Горбунову.

«Горбунов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ», — приводит ТАСС слова представителя Басманного суда Москвы.

Суд в Москве в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия о заключении Горбунова под стражу на два месяца. Максимальное наказание, предусмотренное вмененной ему статьей, составляет 15 лет колонии.

Напомним, что сегодня оперативники задержали Горбунова при попытке вылететь за рубеж. Следователи опубликовали видео с бывшим заместителем прокурора.