«Единая Россия» передала журналисту мандат депутата экс-мэра Уфы Ирека Ялалова

Региональный политсовет «Единой России» принял решение о передаче вакантных мандатов депутатов Госсобрания Башкортостана.

Так, кресло в республиканском парламенте вместо экс-мэра Уфы Ирека Ялалова займет Галина Ишмухаметова, которая является главным редактором муниципального издательского дома «Уфа-Ведомости». Стоит отметить, она избиралась депутатом Курултая РБ в прошлом созыве.

Мандат депутата Ильдара Нафикова было решено передать Римме Утяшевой. Ранее она являлась депутатом Уфимского городского совета, а также депутатом Госсобрания четвертого и пятого созыва

Добавим, полномочия Ирека Ялалова и Ильдара Нафикова были досрочно прекращены 25 октября на заседании республиканского парламента, сообщили в пресс-службе «Единой России».

Напомним, экс-глава уфимской администрации Ирек Ялалов перешел в Госсобрание РБ после выборов 9 сентября. Башкортостанский парламент отправил политика в Совет Федерации.