ЦБ обязал банки принимать платежи через СБП в адрес казначейства с апреля 2027 года
Норма касается системно значимых кредитных организаций
Системно значимые кредитные организации будут обязаны с 1 апреля 2027 года предоставить клиентам возможность оплачивать госуслуги через Систему быстрых платежей (СБП) на единый казначейский счет. Об этом говорится в указании ЦБ РФ.
В эти же сроки банки должны будут использовать СБП для зачисления денежных средств физическим лицам от других физлиц. С 1 октября 2027 года через систему разрешат переводить наличные, принятые через банкомат, на счета в других банках-участниках СБП.
Лимиты на такие переводы составят 25 тыс. рублей за одну операцию, 50 тыс. рублей в сутки и 200 тыс. рублей в месяц.
Помимо налогов, на единый казначейский счет поступают штрафы ГИБДД, судебные задолженности и другие сборы, администрируемые государственными органами.
Ранее Центробанк РФ разрешил пополнять счета через чужие банкоматы по СБП, при этом, запускать функцию или нет, каждая кредитная организация решает сама.
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