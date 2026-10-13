ЦБ обязал банки принимать платежи через СБП в адрес казначейства с апреля 2027 года

Норма касается системно значимых кредитных организаций

Фото: Дарья Пинегина

Системно значимые кредитные организации будут обязаны с 1 апреля 2027 года предоставить клиентам возможность оплачивать госуслуги через Систему быстрых платежей (СБП) на единый казначейский счет. Об этом говорится в указании ЦБ РФ.

В эти же сроки банки должны будут использовать СБП для зачисления денежных средств физическим лицам от других физлиц. С 1 октября 2027 года через систему разрешат переводить наличные, принятые через банкомат, на счета в других банках-участниках СБП.

Лимиты на такие переводы составят 25 тыс. рублей за одну операцию, 50 тыс. рублей в сутки и 200 тыс. рублей в месяц.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Помимо налогов, на единый казначейский счет поступают штрафы ГИБДД, судебные задолженности и другие сборы, администрируемые государственными органами.

Ранее Центробанк РФ разрешил пополнять счета через чужие банкоматы по СБП, при этом, запускать функцию или нет, каждая кредитная организация решает сама.

Зульфат Шафигуллин