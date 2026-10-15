Путин: перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл

Также стоит задача увеличить вложение средств в инновационные компании

Президент Владимир Путин заявил, что перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.

— Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложение средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу. Путин напомнил, что именно на съезде «Деловой России» 15 лет назад стартовала Национальная предпринимательская инициатива, после чего началось системное снижение административной нагрузки на бизнес.

По оценке президента, сейчас «Деловая Россия» участвует в формировании национальной модели целевых условий ведения бизнеса и координирует запуск инвестиционного стандарта в регионах.

Ранее сообщалось, что Путин поручил совершенствовать координацию спецслужб с бизнесом из-за киберугроз. Он подчеркнул, что страна системно и последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы.

Алсу Сабирзанова