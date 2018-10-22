Восемь вице-премьеров правительства Башкирии ушли в отставку

Врио главы Башкирии Радий Хабиров принял отставку восьми вице-премьеров. Об этом он сообщил на оперативном совещании регионального правительства.

Согласно кадровым перестановкам, теперь Ленара Иванова будет отвечать за социальную политику, Раиф Абдрахимов — за строительный блок. Юрий Мельников назначен и.о. министра семьи, труда и соцзащиты населения, Олег Полстовалов — и.о. министра земельных и имущественных отношений Башкортостана. Артур Ахметханов станет вице-премьером, курирующим силовиков.

Кроме того, три вице-премьера продолжат работу с приставкой «врио» — руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов, министр сельского хозяйства Ильшат Файзрахманов и полномочный представитель Башкортостана в Москве Фархад Самедов, пишут РИА Новости.

Напомним, ранее Радий Хабиров поручил всем чиновникам в Башкирии зарегистрироваться в соцсетях.