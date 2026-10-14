Госдолг Татарстана на 1 октября составляет 74,5 млрд рублей

В республике намерены сократить этот показатель до 50 млрд рублей к концу 2027 года

Татарстан планирует снизить государственный долг к концу 2027 года до 50 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету.

По состоянию на 1 октября 2026 года объем госдолга республики составляет 74,5 млрд рублей.

Министр финансов РТ напомнил, что на 1 января 2026 года госдолг составлял около 100 млрд рублей. В июне республика получила списание кредитов почти на 24 млрд рублей. По словам Файзрахманова, в первом полугодии 2027 года планируется списать еще около 21 млрд рублей по реструктурированным кредитам на общую сумму 66 млрд рублей.

Помимо этого, в бюджете заложены средства на погашение казначейских инвестиционных кредитов, предоставленных на 10 лет.

Отметим, что по состоянию на 1 июля 2026 года госдолг Татарстана составлял 74 млрд рублей.

Зульфат Шафигуллин