Новым главой «Башавтотранса» стал Надир Самиев

Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов представил коллективу «Башавтотранса» нового и.о. руководителя, которым стал Надир Самиев.

Ранее Самиев занимал должность директора филиала предприятия «Уфимское пассажирское автотранспортное предприятие №1». Среди поставленных задач перед главой компании — повышение качества предоставляемых услуг и совершенствование организации пассажирских перевозок.

Также в недельный срок Самиев должен подготовить предложения по финансовому оздоровлению предприятия, в том числе антикризисный план и финансово-экономический прогноз до 2022 года, рассказали в пресс-службе госкомтранса республики.

Добавим, с 1996 по 2015 год Надир Самиев проходил службу в органах внутренних дел МВД по РБ. Вышел в отставку в должности начальника управления организации тылового обеспечения МВД РБ в звании полковник полиции.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил уволить директора ГУП «Башавтотранс» Разима Махиянова. Руководитель республики негативно высказался о ситуации на предприятии.



