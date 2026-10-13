Силуанов оценил нефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

Плановые показатели по доходам в текущем году перевыполняются

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Федеральный бюджет по итогам 2026 года может получить дополнительно нефтегазовые доходы на сумму порядка 1 трлн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление министра финансов Антона Силуанова в Госдуме.

По его словам, такой же объем допдоходов ожидается и от ненефтегазового сектора. Силуанов отметил, что плановые показатели по доходам в текущем году перевыполняются.

По итогам 2026 года Фонд национального благосостояния может быть пополнен на сумму около 1 трлн рублей из-за более высоких цен на энергоресурсы во втором полугодии. Финальный объем пополнения будет зависеть от конъюнктуры мирового рынка.

Напомним, ранее в Минфине объяснили, почему снизили базовую цену на нефть в бюджете РФ.

Зульфат Шафигуллин