Экзамен на должность мэра Уфы сдали три кандидата из девяти

Три кандидата на должность мэра Уфы смогли сдать экзамен на знание российского законодательства.

По итогам тестирования результаты четверых претендентов экспертная комиссия сочла несоответствующими. Кроме того, два человека на экзамен не явились, передает ГТРК «Башкортостан».

Добавим, оценка уровня знаний кандидатов, которая прошла за закрытыми дверями в БАГСУ, является одним из критериев конкурса на замещение должности главы уфимской администрации.

Напомним, ранее депутаты Горсовета Уфы одобрили уход предыдущего мэра Уфы Ирека Ялалова в Госсобрание — Курултай РБ 27 сентября. На следующий день на заседании республиканского парламента было решено отправить экс-мэра в Совет Федерации. Выборы нового главы города назначены на 29 октября.



В настоящее время конкурсная комиссия оставила девять претендентов.