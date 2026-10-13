Счетная палата предложила повысить налоги для золотодобытчиков

В СП сочли действующую льготу недостаточно обоснованной на фоне роста мировых цен

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Счетная палата (СП) предложила увеличить налоговую нагрузку на золотодобывающие компании и перейти от разовых сборов к системному изъятию горной ренты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ведомство раскритиковало законопроект о налоге на сверхдоходы, предложив установить для золота ставку в 20% на уровне с другими полезными ископаемыми, для которых она составляет 30%.

В СП сочли действующую льготу недостаточно обоснованной на фоне роста мировых цен. Средняя цена золота в 2025 году достигла $3442 за унцию, что на 91% выше уровня 2021 года. Правительство ожидает сохранения высоких котировок в ближайшие годы.

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Ведомство предлагает сделать налоговую систему более предсказуемой, в частности, сильнее привязать НДПИ к мировым ценам на металл.

Аналитики поддерживают идею долгосрочных правил, но предупреждают, что чрезмерный рост нагрузки может ухудшить экономику сложных месторождений. По их мнению, резкое повышение налогов способно снизить рентабельность проектов с высокой себестоимостью добычи.

Зульфат Шафигуллин