Первым замом администрации главы Башкирии назначен Ринат Баширов

Первым заместителем руководителя администрации главы Башкирии назначен Ринат Баширов. Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров.

По информации «Коммерсанта», замглавы аппарата будет курировать различные вопросы, в том числе деятельность экспертного управления, обращения граждан и вопросы противодействия коррупции. Стоит отметить, что Ринат Баширов входит в ближайшее окружение Хабирова.

Ранее Баширов трудился в различных ведомствах, среди которых — администрация президента РФ в должности главного советника управления внутренней политики, министерство по налогам и сборам РФ, Минфин РБ, ФНС и другие.

Напомним, сегодня стало известно, что администрацию Радия Хабирова возглавил депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин.