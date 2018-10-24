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Первым замом администрации главы Башкирии назначен Ринат Баширов

14:37, 24.10.2018

Первым заместителем руководителя администрации главы Башкирии назначен Ринат Баширов. Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров.

По информации «Коммерсанта», замглавы аппарата будет курировать различные вопросы, в том числе деятельность экспертного управления, обращения граждан и вопросы противодействия коррупции. Стоит отметить, что Ринат Баширов входит в ближайшее окружение Хабирова.

Ранее Баширов трудился в различных ведомствах, среди которых — администрация президента РФ в должности главного советника управления внутренней политики, министерство по налогам и сборам РФ, Минфин РБ, ФНС и другие.

Напомним, сегодня стало известно, что администрацию Радия Хабирова возглавил депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин.

ОбществоВласть Башкортостан
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