В здании Союза автопредпринимателей Башкирии начались обыски

Сотрудника ОБЭП и ОМОН проводят обыски в здании Союза автопредпринимателей Башкирии.

В настоящее время силовики осматривают и изучают документы в офисе. Информацию об обысках подтвердили в региональной общественной организации. Всего в операции участвуют около 30 представителей правоохранительных органов, пишет «Комсомольская правда — Уфа».

Предварительно, обыски могут быть связаны с тем, что Союз автопредпринимателей оказывает юридическую помощь водителям маршрутных автобусов, а также обслуживает часть центральных маршрутов, которые значатся как «экскурсионные».

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал решить проблему с нелегальными перевозчиками в Уфе. В качестве примера приведена Казань.