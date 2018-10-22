Башкирский НИПИ НГ «Петон» стал самой динамично развивающейся компанией России

Научно-исследовательский институт нефти и газа «Петон» (НИПИ НГ «Петон») из Башкирии стал самой динамично развивающейся компанией России по версии «Эксперта».

Объем реализации института в 2017 году достиг показателя в 60,4 млн рублей. За год он вырос более чем в три раза, следует из данных «Эксперта».

При этом в рейтинге 400 крупнейших компаний «Петон» занял 223-е место.

Напомним, что в топ-20 наиболее динамичных компаний вошел Зеленодольский завод имени Горького.

Ранее НИПИ НГ «Петон» вошел в топ-500 крупнейших компаний России по версии РБК. По данным специалистов, выручка института выросла на контрактах с нефтегазовыми гигантами