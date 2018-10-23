СМИ: МВД проверит эффективность расходов на строительство набережной в Уфе

МВД по Башкирии запросило в администрации Уфы документы о расходовании бюджетных средств на строительство новой набережной реки Белой.

По информации источников «Коммерсанта», управление экономической безопасности и противодействия коррупции запросило информацию о финансировании, сметах, а также о договорах с подрядчиками. От официальных органов комментариев не последовало.

Напомним, в Уфе к 100-летию Башкирии строится 5 км набережной Белой. В июне первые результаты были представлены экс-главе РБ Рустэму Хамитову. Позже он предложил организовать на набережной фуникулер к памятнику Салавату Юлаеву.

