Александр Сидякин: «Я перестаю быть самостоятельной политической фигурой»

Команда Хабирова в Башкирии: экс-депутат Госдумы, новые-старые министры и первый вызов «башлыку»

Фото: Олег Тихонов

Кадровые изменения в Башкортостане, начавшиеся уходом Рустэма Хамитова и триумфальным камбэком Радия Хабирова, приковывают внимание не только внутри региона, но и далеко за его пределами. Отставка правительства, новый руководитель главы администрации, нагоняй за нелегальных перевозчиков и первый вызов с их стороны — все это становится предметом бурных обсуждений. А приезд в Уфу Александра Сидякина, который дал первое в новой должности интервью корреспонденту «Реального времени», добавляет дополнительной пикантности в политической жизни республики.

«Теперь я становлюсь непубличным человеком»

В руководстве Башкирии происходят заметные изменения. Многие топовые чиновники покинули свои кресла. С 11 октября — момента отставки Рустэма Хамитова с поста главы РБ и назначения на эту должность врио Радия Хабирова — подобного исхода ждали многие.

Одно из самых громких кадровых решений октября 2018 года — это назначение Александра Сидякина на должность руководителя администрации главы РБ.

Будучи депутатом Государственной Думы, Александр Геннадьевич был медийным политиком, раздавал интервью, комментарии и писал авторские колонки (в том числе для «Реального времени»). Сейчас он признается, что его новая ответственная должность подразумевает меньшую публичность. И комментировать общественно-политические события в Башкортостане или за пределами региона он уже не может. Однако для нашего журналиста он сделал исключение.

— Теперь я становлюсь непубличным человеком, — рассказал Сидякин корреспонденту «Реальному времени». — Я перестаю быть самостоятельной политической фигурой. Задача у меня одна: оправдать доверие президента, которое оказано Радию Фаритовичу. Работаю на обеспечение деятельности главы Башкортостана и создание условий для обеспечения устойчивого развития и даже рывка, увеличения экономической, промышленной мощи этого субъекта Российской Федерации. В целом позиция главы администрации предполагает ежедневное взаимодействие с разными уровнями и ветвями власти, обеспечение благополучия, соблюдение законных прав и интересов граждан.

«Теперь я становлюсь непубличным человеком. Я перестаю быть самостоятельной политической фигурой. Задача у меня одна: оправдать доверие президента, которое оказано Радию Фаритовичу».

Фото mkset.ru



По его словам, вернуться в Уфу не составило для него проблемы, поскольку он и так довольно много ездит по стране.

Депутатское место в нижней палате российского парламента теперь остается вакантным. По слухам, свободный мандат может достаться Борису Менделевичу — потомственному казанскому врачу, члену «Единой России». Сам же Сидякин по этому поводу отвечает так: «Как решит партия».

18 лет знакомы

Хабиров и Сидякин познакомились осенью 2003 года во время кампании по выборам президента РБ. Хабиров был только назначен на пост руководителя администрации Муртазы Рахимова, а Александр Сидякин уже был известен как юрист по избирательному законодательству, принимавший участие во многих избирательных кампаниях. Осенью 2003 года он пытался через жалобы на нарушения во время агитации снять с предвыборной гонки главных соперников Муртазы Рахимова — Сергея Веремеенко и Ралифа Сафина.

Потом Сидякин помогал администрации президента РБ во время предвыборной кампании в уфимский горсовет летом 2005 года, когда на бо́льшую часть мест в городском совете претендовали люди, представлявшие башкирский ТЭК и подконтрольные Уралу Рахимову. В это время между отцом и сыном Рахимовыми был острый конфликт. Сына главы региона пытались всячески изолировать и лишить любого политического влияния. В свою очередь, Урал Рахимов попытался установить контроль над столичным горсоветом. Именно юридические нюансы, за которые цеплялись избирательные комиссии, отчитывавшиеся напрямую в башкирский Белый дом, не позволили Рахимову-младшему провести своих людей в горсовет столицы.

Хабиров и Сидякин знакомы с осени 2003 года. Фото twitter.com/a_sidyakin



Затем Сидякин занялся партстроительством в Башкирии. В 2006 году он возглавил региональное отделение Всероссийской партии пенсионеров, а затем с помощью изящной комбинации, за которой, как говорят, стояла администрация президента РБ, оказался рулевым башкирского отделения партии «Справедливая Россия». От нее он баллотировался в Госдуму РФ, но не прошел. После ухода Радия Хабирова со своего поста, Сидякин тоже потерял интерес к республике и покинул ее на целых 9 лет (дважды избирался в Госдуму от Татарстана), чтобы вернуться в октябре 2018 года. Первым заместителем Сидякина был назначен Ринат Баширов, человек, который работал в команде Хабирова еще в середине нулевых.

Вся королевская рать

С приходом Радия Хабирова правительство Башкирии подало в отставку. Однако три вице-премьера продолжат работу с приставкой «врио». Это Илшат Тажитдинов (руководитель аппарата правительства), Ильшат Файзрахманов (вице-премьер, отвечающий за сельское хозяйство) и Фархад Самедов (полномочный представитель республики в Москве).

Было Стало Вице-премьер, отвечающий за строительство, транспорт, дорожное хозяйство Андрей Трухан. Был знаком с бывшим главой региона Рустэмом Хамитовым еще в годы работы того в Федеральном агентстве водных ресурсов. Тогда Трухан трудился в ФГУ по эксплуатации водохозяйственных объектов бассейна Белой. Раиф Абдрахимов, пришел из администрации Красногорска, во время работы в Башкирии возглавлял МУП «Инвестиционно-строительный комитет» (ИСК) Уфы. ИСК Уфы долгие годы являлся одним из пяти крупнейших застройщиков в столице Башкирии. Вице-премьер, отвечающий за культуру, образование, социальную сферу, Салават Сагитов. Представитель одной из самых известных в Уфе семей, отец — известный журналист, экс-министр культуры, а брат Азамат успел поработать руководителем администрации президента при Муртазе Рахимове. Ленара Иванова, бывший министр семьи, труда и социальной защиты населения. Вице-премьер, курирующий взаимосвязь с силовыми структурами, силами ЧС, Марат Магадеев. Генерал-майор запаса. Долгожитель в правительстве РБ, где проработал с октября 2012 года. Генерал-лейтенант Артур Ахметханов пришел с поста заместителя командующего войсками Нацгвардии Приволжского округа. В Башкирии запомнился как человек, длительное время стоявший во главе республиканского ГИБДД. В 2008 году был направлен в Северную Осетию на должность министра внутренних дел республики. Заместитель премьер-министра Евгений Гурьев был выходцем из банка «Уралсиб», как и еще несколько высокопоставленных членов команды Рустэма Хамитова. Помимо Е. Гурьева, это Е. Маврин (бывший вице-премьер правительства РБ, руководитель администрации главы РБ), В. Балобанов (бывший руководитель администрации президента РБ). К бывшему заместителю премьер-министра возникло много вопросов по госсобственности в республике, в частности по банкротству издательства «Башкортостан». Олег Полстовалов пришел в министерство из администрации Красногорска. В Башкирии возглавлял институт права БашГУ после того, как Радий Хабиров перешел на работу в администрацию президента РБ. Лишился своего поста сразу же после отставки Хабирова в 2008 году. Пока Радий Фаритович работал в администрации президента РФ, занимался преподавательской деятельностью, но когда стала формироваться «башкирская» команда в Красногорске, перебрался в Подмосковье. Министр здравоохранения Азат Бакиров — первый министр, лишившийся своего поста с приходом Радия Хабирова. Во время правления Р. Хамитова постоянно находился под огнем критики, но ему всегда удавалось сохранить свой пост. Поговаривают, что это происходило во многом благодаря первый леди РБ — Гульшат Хамитовой, которая будучи медиком по образованию лично курировала эту сферу. Рафаэль Яппаров в республике известен как один из главных специалистов по профилактике ВИЧ-инфекции.

Остались на своих постах министр промышленности и инновационной политики Алексей Карпухин, министр экономического развития Сергей Новиков, министр культуры Амина Шафикова, министр образования Гульназ Шафикова, министр спорта и молодежной политики Руслан Хабибов (он занял этот пост за 10 дней до назначения Радия Хабирова). Работают с приставкой и.о. руководители министерств финансов и ЖКХ — прежние министры сложили свои полномочия еще при Хамитове сразу после избрания в Госсобрание РБ в сентябре. Пока остается на своем посту премьер-министр правительства Рустэм Марданов.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова, которую явно недооценивали во времена Хамитова, напротив, получила повышение.

Кадровые изменения в Башкортостане приковывают внимание не только внутри региона, но и далеко за его пределами. Фото glavarb.ru

Любопытная деталь: новый вице-премьер, отвечающий за строительство, транспорт, дорожное хозяйство Раиф Рамазанович Абдрахимов родился в 1969 году в деревне Таваканово Кугарчинского района. Именно отсюда родом и первый президент РБ Муртаза Рахимов, ныне возглавляющий благотворительный фонд «Урал». По некоторым данным, Раиф Абдрахимов приходится дядей директору застройщика «СтроиТЭК» Айрату Вахитовичу Абдрахимову (его компания претендует на территорию вокруг бывшей Третьей соборной мечети и дома имама Сатаева). Отец директора — Вахит Рахматович Абдрахимов — бывший мэр Стерлитамака, тоже уроженец деревни Таваканово.

Самой короткой получилась политическая карьера в должности вице-премьера правительства РБ Фанзиля Чингизова. 1 октября он сменил кресло главы Кармаскалинского района на должность в правительстве, а через две недели уже отправился в отставку. В родном районе к этому времени уже нашли нового кандидата на должность главы, и 23 октября им стал Альфир Сабиров. К слову, в Зианчуринском районе местные депутаты проголосовали за нового главу — Дамина Юланова, который сменил Альфариса Байчурина, руководившего муниципалитетом с 2002 года. На аналогичном посту в Абзелиловском районе директор санатория «Якты-куль» Ильдар Нафиков сменил Галима Султанова.

Еще несколько человек из красногорской команды, работавшие вместе с Радием Хабировым, пока остаются без постов в руководстве Башкирии. Это руководитель аппарата Общественной палаты Красногорска Рустем Ахмадинуров и заместитель мэра подмосковного города по ЖКХ и благоустройству Михаил Киреев. Пока неясна судьба Ростислава Мурзагулова — тоже выходца из башкирских коридоров власти, который работал заместителем мэра Красногорска. Эксперты предсказывают, что пертурбации в руководстве Башкирии завершатся к 1 ноября.

Ситуация с пассажирскими перевозками в Уфе во многом предопределит дальнейшее положение самого Радия Хабирова в глазах жителей республики. Фото bashauto.ru

Автобус как главный элемент будущей политики

Потеряли свои места и руководители некоторых крупных госпредприятий. После нагоняя от Радия Хабирова покинул должность гендиректора «Башавтотранса» Разим Махиянов. Новым руководителем предприятия стал Надир Самиев, ранее занимавший должность директора уфимского филиала №1 «Башавтотранса». Неожиданно этот пост стал очень значимым как для дальнейшего развития республики, так и политической карьеры врио главы региона. Известно, что Самиев имеет большой опыт работы в МВД, что в условиях борьбы с нелегальными перевозчиками, которую начал врио главы региона, неплохое дополнение. После бойкота, который устроили владельцы пассажирских компаний 23 октября, когда с улиц Уфы исчезли десятки маршруток, а на остановках собирались толпы людей, противостояние приобрело формы настоящей войны.

24 октября, мобилизовав все резервы, имевшиеся у госперевозчика — «Башавтотранса», властям удалось снять напряженность с общественным транспортом. На улицы города вышло около 140 дополнительных автобусов. Ряд перевозчиков тоже решили отыграть назад и выпустили на маршруты свои автобусы. Одновременно 24 октября прошел обыск в «Союзе автопредпринимателей РБ» — организации, в состав которой входят почти все крупные уфимские перевозчики. Причем акция носила устрашающий характер и для ее проведения был привлечен ОМОН. Какие документы искали правоохранители — остается только догадываться.

Несомненно, ситуация с пассажирскими перевозками в Уфе во многом предопределит дальнейшее положение самого Радия Хабирова в глазах жителей республики.