В Татарстане часть денег на модернизацию коммуналки направят на ливневку

Вопрос обсудили на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане рассматривают возможность направить часть средств республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры на реконструкцию ливневой канализации. Вопрос обсудили на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию при рассмотрении проекта бюджета на 2027—2029 годы.

Программа предусматривает финансирование в размере 10 млрд рублей ежегодно. При этом дополнительные средства на ливневую канализацию пока не предусмотрены, сообщила заместитель министра строительства Элеонора Абубакирова.

По ее словам, программа на следующий год еще формируется. Ранее средства из нее направляли в том числе на списание двух третей задолженности перед федеральным бюджетом. Поскольку этот процесс завершается в 2026 году, часть финансирования планируют использовать на реконструкцию коммунальных объектов.

На заседании участники отдельно подняли вопрос о состоянии ливневой канализации в Казани и других городах республики. Их беспокоило, что перераспределение средств может привести к сокращению финансирования других коммунальных объектов. Представитель министерства подчеркнула, что это не означает сокращения лимитов водоканала. Для дальнейшего обсуждения проблемы предложили провести отдельное рабочее совещание с участием властей Казани и представителей профильных ведомств.

Дмитрий Зайцев