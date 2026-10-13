МВФ снизил прогноз роста ВВП России на 2026–2027 годы до 0,9%

Инфляция в 2025 году, по оценке фонда, составила 8,7%, в текущем году она снизится до 6,1%, а к 2027 году — до 4,8%

Фото: Сергей Козлов

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП России на 2026 и 2027 годы на 0,2 процентного пункта, до 0,9%. В 2025 году фонд зафиксировал рост российской экономики на 1%.

В июле МВФ прогнозировал рост на уровне 1,1% в оба последующих года. Инфляция в 2025 году, по оценке фонда, составила 8,7%, в текущем году она снизится до 6,1%, а к 2027 году — до 4,8%.

Безработица в России в 2026 году останется на уровне 2,2%, а в 2027 году вырастет до 2,4%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

МВФ отмечает, что рост стоимости сырьевых товаров поддерживает экономическую активность, несмотря на снижение экспорта нефти из-за повреждений инфраструктуры. Дополнительное давление на мировой рынок нефти оказали удары по российским объектам на суше и в Черном море, которые также заблокировали экспорт из Казахстана по трубопроводу Каспийского консорциума.

Напомним, ранее в МВФ заявили, что доля евро в резервах мировых центробанков выросла до максимума с 2014 года.

Зульфат Шафигуллин