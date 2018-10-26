Следователи задержали первого зампрокурора Башкирии при попытке покинуть Россию

Первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов был задержан при попытке покинуть Россию.

По информации Следкома, Горбунов подозревается в получении взятки в размере 10 млн рублей. В 2017 году вместе с замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артуром Шаретдиновым он получил деньги от первого замглавы администрации Уфы.

За взятку Олег Горбунов отменил постановление о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Подозреваемый был задержан в аэропорту Шереметьево в Москве при попытке покинуть территорию России. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет настаивать на аресте Горбунова на время суда.

Напомним, ранее Олег Горбунов подал рапорт об освобождении с должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.