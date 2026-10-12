Доходы бюджета Татарстана на 2027 год запланированы на уровне 558,1 млрд

Бюджет республики по расходам определен в 566,6 млрд

Фото: Сергей Козлов

В Госсовете Татарстана прошло расширенное заседание фракции КПРФ, где обсудили предложения к проекту бюджета республики на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Руководитель фракции Хафиз Миргалимов отметил, что документ сохраняет социально ориентированный характер: на медицину и образование направлено порядка 80% бюджета. Он подчеркнул, что проект учитывает расходы на СВО, и назвал его «бюджетом не стагнации, а развития».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Доходы консолидированного бюджета на 2027 год прогнозируются в объеме 673,1 млрд рублей, расходы — 681,6 млрд, дефицит — 8,5 млрд. Бюджет республики по доходам определен в 558,1 млрд рублей, по расходам — 566,6 млрд.

Первый замминистра экономики Олег Пелевин отметил, что расходные обязательства сформированы с учетом доходов, которые еще предстоит получить, и призвал работать с предприятиями для обеспечения запланированных показателей.

Ранее сообщалось, что за январь — сентябрь в бюджет Татарстана поступило 35,7 млрд рублей акцизов. Акцизы на нефтепродукты составили 16 млрд рублей.

Алсу Сабирзанова