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Следком опубликовал видео задержания с пытавшимся покинуть Россию зампрокурора Башкирии

16:23, 26.10.2018

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова.

На видео Горбунов ознакомился с постановлением о возбуждении в отношении него уголовного дела о взятке. После чего следователи под подпись дали ему документы о деле.

Напомним, Олег Горбунов был задержан при попытке покинуть Россию. Он подозревается в получении взятки в размере 10 млн рублей.

Общество Башкортостан
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