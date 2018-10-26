Следком опубликовал видео задержания с пытавшимся покинуть Россию зампрокурора Башкирии

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова.

На видео Горбунов ознакомился с постановлением о возбуждении в отношении него уголовного дела о взятке. После чего следователи под подпись дали ему документы о деле.

Напомним, Олег Горбунов был задержан при попытке покинуть Россию. Он подозревается в получении взятки в размере 10 млн рублей.