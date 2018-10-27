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Суд арестовал экс-зампрокурора Башкирии и его поддельника по делу о взятке

14:22, 27.10.2018
Суд арестовал экс-зампрокурора Башкирии и его поддельника по делу о взятке
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РБ Артур Шаретдинов арестованы по делу о взятке на два месяца.

Горбунов был арестован решением Басманного суда Москвы. Решение о заключении под стражу Шаретдинова принял суд Уфы, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

Ранее сообщалось, что, по информации Следкома, Горбунов подозревается в получении взятки в размере 10 млн рублей. В 2017 году вместе с Шаретдиновым он получил деньги от первого замглавы администрации Уфы.

Напомним, накануне оперативники задержали Горбунова при попытке вылететь за рубеж. Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Происшествия Башкортостан
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