Суд арестовал экс-зампрокурора Башкирии и его поддельника по делу о взятке

Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РБ Артур Шаретдинов арестованы по делу о взятке на два месяца.



Горбунов был арестован решением Басманного суда Москвы. Решение о заключении под стражу Шаретдинова принял суд Уфы, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.



Ранее сообщалось, что, по информации Следкома, Горбунов подозревается в получении взятки в размере 10 млн рублей. В 2017 году вместе с Шаретдиновым он получил деньги от первого замглавы администрации Уфы.

Напомним, накануне оперативники задержали Горбунова при попытке вылететь за рубеж. Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере.