Госдума утвердила исполнение бюджета Фонда ОМС за 2025 год

Фактическое исполнение бюджета фонда за 2025 год составило по доходам 4,447 трлн рублей (102,5%), по расходам — 4,366 трлн рублей (97,6%)

Фото: Динар Фатыхов

Госдума проголосовала за утверждение отчета об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год. Об этом сообщает ТАСС.

Фактическое исполнение бюджета фонда за 2025 год составило по доходам 4,447 трлн рублей (102,5%), по расходам — 4,366 трлн рублей (97,6%). Бюджет исполнен с профицитом в размере 80,738 млрд рублей при планируемом объеме дефицита 136,617 млрд рублей — в основном за счет перевыполнения поступлений страховых взносов на ОМС. «В сложной геополитической ситуации, в условиях санкционного давления фактические доходы бюджета фонда получены с превышением запланированного объема, что обеспечило выполнение всех принятых на 2025 год социальных обязательств», — отмечается в пояснительной записке.

В 2025 году доходы бюджета фонда выросли по сравнению с 2024 годом на 577,071 млрд рублей, или на 14,9%. Расходы за тот же период увеличились на 477,318 млрд рублей, или на 12,3%. Из федерального бюджета в фонд направили межбюджетные трансферты в размере 537,318 млрд рублей (99,99% от утвержденного объема) с учетом перераспределения финансирования по поручению правительства.

Размер межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Соцфонда на оплату родового сертификата и специальную социальную выплату медицинским работникам, составил 213,767 млрд рублей. Основную долю расходов фонда (83,4%) занимают субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на осуществление переданных полномочий по организации ОМС в субъектах РФ. В 2025 году территориальным фондам предоставили субвенции в размере 3,639 трлн рублей (100% от утвержденного объема).

Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») сообщил ТАСС, что высокотехнологичное лечение за год получили более 1,5 млн человек — на 145 тыс. больше, чем в 2024-м. «Большое внимание уделили и профилактике заболеваний. За год число профилактических посещений выросло на 13,1 млн. Такие обследования помогают врачам выявлять проблемы со здоровьем на ранних стадиях, когда лечение можно начать своевременно. Дополнительные 10,38 млрд рублей направили на медицинскую реабилитацию. В дневных стационарах объем такой помощи вырос на 7,7%. Еще 11,63 млрд рублей перечислили на оплату родовых сертификатов», — отметил он.

Дмитрий Зайцев