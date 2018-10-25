Процедура банкротства издательства «Башкортостан» приостановлена

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Кредиторы издательства «Башкортостан» приостановили процедуру банкротства предприятия. Решение было принято на общем собрании комитета кредиторов.

Госинвесткомпания «Региональный фонд», являющаяся основным кредитором, направила письмо, что пообещала погасить все задолженности перед кредиторами. Добавим, в залоге у фонда находится недвижимость издательства.

Решение заседания комитета кредиторов должно быть рассмотрено в арбитражном суде 31 октября, сообщает «Коммерсант».

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил спасти от банкротства издательство «Башкортостан». По состоянию на начало октября предприятие имело дебиторскую задолженность в размере 49,8 млн рублей и кредиторскую задолженность в размер 385,5 млн рублей.