ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть на 180 тыс. баррелей в сутки

Скорректировать оценку ОПЕК заставило снижение прогноза роста спроса в странах Северной и Южной Америки

Организация стран-экспортеров нефти снизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 180 тыс. баррелей в сутки — до 105,72 млн баррелей в сутки по итогам года. Данные приведены в октябрьском отчете организации.

Скорректировать оценку ОПЕК заставило снижение прогноза роста спроса в странах Северной и Южной Америки, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), — с 290 тыс. до 200 тыс. баррелей в сутки. Также аналитики ожидают снижения роста спроса в Китае на 60 тыс. баррелей в сутки.

При этом в сентябре страны объединения нарастили добычу нефти на 920 тыс. баррелей в сутки — до 25,097 млн баррелей в сутки. Россия за месяц, напротив, снизила добычу на 38 тыс. баррелей в сутки, до 8,6 млн баррелей в сутки.

Основное влияние на экономику, как считают аналитики, оказывают военные конфликты. С начала года оценку роста спроса понизили почти в восемь раз: в начале года прогнозируемый показатель составлял 1,4 млн баррелей в сутки. По итогам 2025 года мировой спрос на нефть достиг 105,5 млн баррелей в сутки.

Дмитрий Зайцев