Более 100 тыс. семей оформили выплату на ипотеку через «Госуслуги»

За все время сервисом воспользовались около 670 тыс. раз

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году более 100 тыс. многодетных семей подали через «Госуслуги» заявления на выплату до 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Об этом сообщило Минцифры, передает РИА «Новости».

За все время сервисом воспользовались около 670 тыс. раз. Выплата положена семьям, где третий или последующий ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2019 года.

Средства направляются только на погашение действующей ипотеки: сначала уменьшают основной долг, а если он меньше 450 тыс. рублей — остаток идет на проценты. Заявление можно подать на портале, оператор программы ДОМ.РФ сам запрашивает данные у банка, ФНС и Росреестра.

Ранее сообщалось, что ЦБ уточнил правила расчета платежей по семейной ипотеке. Банк России рекомендовал банкам при расчете платежей по семейной ипотеке после окончания господдержки учитывать ставку на 4 п. п. выше первоначальной.

Алсу Сабирзанова