Нобелевскую премию по экономике присудили за новую модель «приручения» кризисов

Ученые посмотрели на экономику не с высоты птичьего полета, а «снизу вверх» — начиная с отдельного домохозяйства

Фото: взято с сайта nobelprize.org

Лауреатами премии Национального банка Швеции (ее неофициально называют Нобелевской премией по экономике) за 2026 год стали Роберт Холл (Стэнфордский университет*, США) и Майкл Вудфорд (Колумбийский университет, США). Они разработали новые макроэкономические модели, которые значительно улучшили способность проводить эффективную стабилизационную политику. На основе моделей, которые они разработали, своевременные меры фискальной и монетарной политики могут «сгладить» взлеты и падения экономики, сделать ее более стабильной, а значит — предсказуемой.

Ведь экономика представляет собой смену спадов и подъемов — на это указывает еще теория Джона Кейнса, изложенная 100 лет назад. Еще Кейнс говорил, что во время рецессии экономику стимулируют снижением процентных ставок. А чтобы замедлить излишне бурный рост (потому что это далеко не всегда хорошо) — делают обратное, повышают ключевую ставку регулятора.

Однако при нефтяных кризисах 1970-х кейнсианские модели вдруг перестали работать. Безработицу снизить с их помощью не удалось — наоборот, началась неконтролируемая инфляция. Запад пережил десять лет медленного роста, высокой безработицы и инфляции. Стабилизационная политика, по мнению многих, принесла больше вреда, чем пользы. Неудивительно, что от стабилизационной политики регуляторов в те годы вообще призывали отказаться. Проблема была в том, что Кейнс предлагал модели, которые основываются на макроэкономических параметрах.

Именно за «реконструирование» экономических моделей для того, чтобы стабилизационная политика приносила пользу, и получили премию нынешнего года Холл и Вудфорд. Они предпочли микроэкономическую основу: обратились к тому, как отдельные домохозяйства и предприятия, их совокупность влияют на экономику своим поведением. В центре их моделей — предположение о том, что домохозяйство, принимая решение о сбережениях, ориентируется на будущее. И предприятие, когда определяет цену на товар, тоже строит какую-то прогностическую модель. А значит, и каждая отдельная семья, и небольшое предприятие могут своей деятельностью влиять на это будущее и (в идеале) направлять экономику в нужное русло.

«Правительство должно стимулировать экономику, увеличивая располагаемый доход домохозяйств и стимулируя потребление». «Для охлаждения экономики надо поднять процентные ставки или сократить расходы, иначе мы потеряем контроль над инфляцией»

Это и есть примеры современных инструментов стабилизационной политики: корректировка ключевой ставки, изменение налоговых ставок, увеличение или снижение бюджетных трансфертов (например, пособий на детей) для влияния на покупательную способность домохозяйств. Цель стабилизационной политики — уменьшить колебания уровня безработицы и экономического роста, чтобы экономика не оставалась в ситуации с очень высоким уровнем безработицы или неконтролируемой инфляцией.

Неокейнсианские модели, построенные Холлом и Вудфордом, оказались очень полезными в борьбе с экономическими спадами по всему миру. Работы лауреатов стали теоретической основой для экономических моделей, которые используют регуляторы и правительства по всему миру (в том числе и в России).

Напомним, в 2025 году Нобелевскую премию по экономике получили историк экономики Джоэл Мокир и экономисты Филипп Агион и Питер Ховитт с формулировкой «за объяснение экономического роста, инициированного инновациями». Лауреаты в своих работах объяснили, как и почему инновации служат импульсом для дальнейшего прогресса и что может им помешать.

Людмила Губаева