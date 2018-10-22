Первый заместитель прокурора Башкирии подал в отставку

Первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов подал рапорт об освобождении с должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

В Генпрокуратуре России приняли отставку господина Горбунова с 26 октября. В ведомстве сообщили, что информация о рапорте первого зампрокурора есть, но пока он находится в отпуске.

Напомним, ранее силовики проводили обыски в прокуратуре Башкирии. По информации ProUfu.ru, в орбиту интересов попали сотрудники ведомства Олег Горбунов, Александр Галицын и Алексей Пономарев.