ЦБ: профицит внешней торговли России в августе вырос до $11,7 млрд

По сравнению с июлем 2026 года показатель снизился на $1,562 млрд

Фото: Айдар Раманкулов

Профицит внешней торговли России в августе 2026 года вырос на $4,468 млрд по сравнению с августом 2025 года и составил $11,739 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

По сравнению с июлем 2026 года показатель снизился на $1,562 миллиарда.

Объем экспорта в августе вырос на $8,899 млрд в годовом выражении — до $40,934 млрд. Импорт увеличился на $4,431 млрд и составил $29,194 миллиарда.

Ранее сообщалось, что ЦБ уточнил правила расчета платежей по семейной ипотеке. Банк России рекомендовал банкам при расчете платежей по семейной ипотеке после окончания господдержки учитывать ставку на 4 п. п. выше первоначальной.

Алсу Сабирзанова