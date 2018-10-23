Короли уфимских маршруток: кому объявил войну Радий Хабиров

«Уезжающая натура» — убийство конкурента, поделенные районы города и подозрения в связях с ГИБДД

На прошлой неделе врио главы Башкирии Радий Хабиров объявил войну нелегальным перевозчикам Уфы, поручив разобраться с ними до 1 декабря и отметив, что подобной проблемы нет в Москве и Казани. Задача эта непростая — слишком много «интересантов» обнаруживается обычно в сфере городских пассажирских перевозок. Напомним, в столице Татарстана для ее выполнения более 10 лет назад тоже потребовалась «крыша» республиканского руководства. «Реальное время» решило выяснить, кто владеет частными перевозчиками Уфы, и узнало при этом немало любопытного Как оказалось, маршруты в отдаленные районы города часто отданы лишь одному перевозчику, при этом многие из компаний совмещают несколько видов бизнеса, а некоторые очевидным образом связаны друг с другом. Но что еще интереснее, так это связи компаний-перевозчиков с правоохранительными органами.

Проблема назрела давно

Вопрос наведения порядка в работе общественного транспорта Уфы поднимался не раз и не два. Но по неведомым причинам тема быстро сходила на нет. И дело не только в порой неясном расписании рейсов, меняющихся маршрутах следования и нерегулируемых сборах за проезд. Автомобилисты жалуются на хамское поведение «ПАЗиков» и «ГАЗелей» на дорогах, пассажиры не раз обращали внимание на грязные салоны транспорта, курящих водителей маршруток, которые громко включают радио, позволяют себе грубое отношение к клиентам, зачастую сопровождаемое матом. Кстати, при проверках ГИБДД немало водителей оказываются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, частенько наблюдается несоответствие платы за проезд, указанной снаружи машины, с тем, что размещена внутри (естественно, «сюрприз» бывает не в пользу пассажира). А «экскурсионные» автобусы, следующие по привычным горожанам маршрутам, но без маршрутных карт, стали притчей во языцех.

Сами владельцы маршрутных такси и водители тоже не остаются в долгу. Попытки чиновников как-то регулировать их деятельность они жестко принимали в штыки и порой устраивали забастовки либо просто находили пути обхода разных правил. Например, когда их обязали выдавать билеты за проезд, дабы контролировать их финансовую деятельность и в соответствии с заработком взимать налоги, они просто повесили около выхода билетную ленту, скрученную в моток, а рядом надпись: «В целях безопасности дорожного движения билеты отрывать самостоятельно». Мало кто из пассажиров заморачивается отрыванием маленького куска ленты.

Инициативные граждане частенько писали жалобы в разные инстанции с описанием ситуации, но в ответ в лучшем случае приходили лишь чиновничьи отписки. Среди горожан ходят слухи, что маршрутки «крышуют» отдельные криминальные авторитеты, представители правоохранительных органов, а местные власти даже при всем желании не в силах воевать с влиятельными «бенефициарами». Хотя нередко можно услышать (и прочитать в соцсетях) и версию, что «чиновники тоже в доле».

На этот раз за дело взялся врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он обратил внимание на то, что в Уфе более трети единиц общественного транспорта (а это порядка 1 300) не имеют лицензии. Он поручил навести порядок в весьма сжатые сроки — уже к зиме. К слову, одним из примеров он назвал Казань с ее «краснобусами». И первые головы с политического эшафота Башкирии уже полетели. «Под раздачу» попал и начальник «Башавтотранса» (об этом читайте ниже). Получится ли у нового рулевого республики решить эту проблему, узнаем в ближайшее время.

Радий Хабиров обратил внимание на то, что в Уфе более трети единиц общественного транспорта (а это порядка 1 300) не имеют лицензии. Фото glavarb.ru



Полторы сотни вариантов покататься

Согласно данным профильного управления транспорта и связи администрации Уфы, в столице Башкортостана сейчас действуют 14 перевозчиков. В этот список в основном входят частные предприятия (в некоторых случаях связанные друг с другом), а также государственный «Башавтотранс» (занимающийся перевозками на автобусах) и муниципальное «Управление электротранспорта» (оно, как следует из названия, занимается эксплуатацией троллейбусов и трамваев). «Башавтотранс» и «Управление электротранспорта» (МУЭТ) являются и крупнейшими в городе по количеству обслуживаемых маршрутов. У каждого из них — по 34 маршрута.

По максимальному заявленному количеству транспорта, впрочем, лидер в Уфе другой – сказывается то, что у «Башавтотранса» почти все автобусы — большой вместимости (с определенной оговоркой, о которой будет сказано ниже), а трамваи и троллейбусы — в принципе транспорт большой вместимости, так что их ожидаемо меньше, чем «маршруток». Всего в Уфе действуют 150 маршрутов общественного транспорта, 12 из них — трамвайные, 22 — троллейбусные, все остальное приходится на автобусы большого и малого классов. Отметим, что 18 из маршрутов, по данным управления транспорта и связи, не закреплены за каким-то одним перевозчиком. При этом все эти маршруты обслуживаются автобусами малого класса, которые ездят по нерегулируемым тарифам.

Отметим, что все автобусные маршруты Уфы делятся по двум параметрам: класс автобуса — малый или большой, а также тариф — регулируемый или нерегулируемый. Все 84 маршрута автобусов малого класса ездят по нерегулируемым тарифам, это так называемые «маршрутки». Еще 32 автобусных маршрута состоят из транспорта большого класса, все они обслуживаются государственным «Башавтотрансом», который с прошлого года активно продает активы. Однако, что интересно, три автобусных маршрута большого класса осуществляют перевозки по нерегулируемому тарифу.

Автоперевозчики Уфы

Перевозчик Общее число маршрутов у перевозчика Число маршрутов с регулируемым тарифом Число маршрутов с нерегулируемым тарифом Максимальное количество единиц ТС у перевозчика Владельцы ГУП «Башавтотранс» 34 29 5 472 Минземимущество Башкортостана МУП «Управление электротранспорта» 34 34 0 212 Администрация городского округа г.Уфа Индивидуальный предприниматель Батыров Фанис Фараилович 16 0 16 768 ООО «Компания Уфа-Лайн» 13 0 13 380 Ильшат Хайруллин ООО «Арбат+» 8 0 8 247 Сергей Белов ООО «ПАН АВТО» 6 0 6 185 Александр Пудовин ООО «Альянс СКД» 5 0 5 185 Александр Струев (51%), Николай Струев (49%) Индивидуальный предприниматель Миназов Конофи Зулкофиевич 4 0 4 58 ООО «Регион — Авто» 4 0 4 72 Виктор Искалин (51%), Наталья Краснобородкина (49%)

Государственный перевозчик, его убытки и пять «нерегулированных» маршрутов

Эти большие автобусы, работающие по нерегулируемому тарифу, относятся к маршрутам №290 и №226, следующим из ДОКа (отдаленный район города) до торгово-сервисного комплекса «Пушкинский», что неподалеку от Телецентра, а также к маршруту №17с, следующему от Южного автовокзала до микрорайона «Белореченский» и «Президент-отеля». Интересно, что как минимум на 290-м маршруте можно увидеть и «ПАЗики», которые трудно отнести к автобусам большого класса. Вероятно, на практике обслуживанием маршрута занимается не только «Башавтотранс».

Есть у государственного автобусного предприятия Башкортостана и два маршрута с нерегулируемыми тарифами, по которым ездят автобусы малого класса. Это популярный маршрут №255 (Сипайлово — ТСК «Пушкинский») и маршрут №234 (микрорайон «Белореченский» — музей имени Нестерова).

Всего у «Башавтотранса», как уже говорилось, 34 маршрута. Максимальное заявленное количество единиц транспорта — 472. Больше только у одного из частных перевозчиков. Муниципальное «Управление электротранспорта» обслуживает 34 маршрута 212 единицами транспорта.

«Башавтотранс» при этом год от года сокращает число рейсов и перевезенных пассажиров, несмотря на государственную поддержку примерно в 500 миллионов рублей в год. Контрольно-счетная палата региона в начале 2018 года сообщала, что убытки «Башавтотранса» за 2 года превысили 1 миллиард рублей. В начале 2018 года мэр Уфы Ирек Ялалов (в сентябре ушел в отставку) предлагал выделить из состава «Башавтотранса» предприятие, которое работало бы на Уфу, объединить его с МУЭТ и, таким образом, создать единого перевозчика. Пока же, по данным бывшего мэра, «Башавтотранс» перевозит лишь 15% городских пассажиров, при этом не обеспечивая регулярность перевозок в вечернее время. Как сообщало «Реальное время», понедельник, 22 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров, возмутившись колоссальными убытками компании и сокращением количества автовокзалов в республике, потребовал уволить директора проблемного предприятия Разима Махиянова.

Хабиров потребовал уволить директора проблемного предприятия Разима Махиянова. Фото rbtoday.ru

Лидер — «плодотворный работник», перевозчик «Газпрома» и владелец разбитого «ПАЗа»

Крупнейшим частным перевозчиком по количеству маршрутов, а также абсолютным лидером по максимальному заявленному числу единиц транспорта на маршрутах оказался индивидуальный предприниматель Фанис Батыров. Он заявлен перевозчиком по 16 маршрутам, максимальное число единиц транспорта на линии — 768. Впрочем, этот показатель складывается из суммы максимального числа транспортных средств на каждом из маршрутов, так что на практике автобусов в парке перевозчика может быть и меньше (касается это всех указанных в исследовании перевозчиков). Фанис Батыров обслуживает и один из пяти самых длинных маршрутов общественного транспорта в Уфе, после двух маршрутов «Башавтотранса» и одного маршрута, перевозчик которого не указан. Это маршрут №211 длиной 36,4 километра, который обслуживают до 65 автобусов малого класса. Маршрут проходит из поселка Тимашево до Кузнецовского затона. Батырову, по данным СМИ, принадлежал и «ПАЗ» 249-го маршрута, 10 октября попавший в крупное ДТП с автобусом «Башавтотранса» у уфимского парка имени Калинина. А за пару недель до этого происшествия, виновником которого, судя по всему, является водитель частного предприятия, Батыров получил почетную грамоту за высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу в общественной жизни Уфы.

Помимо статуса индивидуального предпринимателя, Фанис Батыров также является директором и учредителем компании с довольно распространенным названием «Спецстройтранс». В ней Батырову принадлежит 66%, оставшиеся 33% — у, вероятно, его сына — Алмаза Фанисовича Батырова. Ранее Фанис Батыров владел также ООО «Бетонстройтранс», ООО «Уфимская транспортная компания «Батыр», ООО «Президент-Палас». Последнее было зарегистрировано по адресу «Президент-отеля» в Уфе — при этом видом деятельности у компании, официально прекратившей работу в 2007 году, значилась тогда еще не запрещенная организация азартных игр.

Отметим, что, по мнению СМИ, Фанис Батыров способствовал назначению Владимира Петрова на должность главы управления транспорта и связи администрации Уфы в феврале 2018 года. Сам Батыров при этом в качестве предпринимателя регулярно, с 2015 года, получает контракты компании «Газпром межрегионгаз Уфа» на перевозку сотрудников организации. С 2013 года он получил уже четыре контракта, каждый примерно на 4 млн рублей. Также СМИ указывали на возможную связь Фаниса Батырова и еще одного перевозчика, Конофи Миназова, с руководством ГИБДД Башкортостана.

Батыров регулярно, с 2015 года, получает контракты компании «Газпром межрегионгаз Уфа» на перевозку сотрудников организации. Фото mkset.ru

«Уфа-Лайн»: 13 маршрутов и зловещие истории о нелегальных перевозчиках

Второе место среди частных перевозчиков по числу маршрутов занимает ООО «Компания Уфа-Лайн». Она обслуживает 13 маршрутов с 380 единицами транспорта при максимальной загрузке, что является третьим показателем после предпринимателя Фаниса Батырова и «Башавтотранса». Самый длинный маршрут «Уфа-Лайн» — №246, его протяженность составляет около 32 километров (от торгового центра «Башкортостан» до микрорайона «Королево»), и обслуживается он 30 автобусами. Однако более насыщенные транспортом маршруты перевозчика — №239 (круговой маршрут от Северного автовокзала до Нижегородки через железнодорожный вокзал) и №233 (от ТЭЦ №1 до улицы Менделеева), здесь работают максимум по 40 автобусов.

Учредителем компании является Ильшат Хайруллин, а директором — Ильдус Кадерметов. Последний также является руководителем и одним из учредителей региональной общественной организации социально-культурного и духовного развития населения «Толпар» Башкортостана, зарегистрированный в поселке Чишмы в августе 2014 года. Ильшат Хайруллин в апреле 2013 года назывался человеком, близким к руководству отдела транспорта администрации. Кроме того, в сентябре 2016 года Хайруллин участвовал в выборах депутатов Совета городского округа город Уфа, выдвинут он был Башкирским региональным отделением КПРФ. На тот момент он занимал должность директора по хозяйственной части «Уфа-Лайн».

Компания несколько раз фигурировала в громких ситуациях с криминальным контекстом. В феврале 2017 года, например, водители компании стали жертвой нападения вооруженных людей в Иглинском районе Башкортостана — это якобы стало следствием криминального передела на рынке пассажироперевозок Уфы. По мнению уфимских журналистов, после этого события водители (и, как выяснилось, по совместительству владельцы автобусов) перешли «на сторону» нападавших — нелегальных перевозчиков, начав на них работать. А уже в августе 2018 года появилось и другое сообщение, связанное с «Компанией Уфа-Лайн»: Октябрьский суд Уфы приговорил к 10 годам колонии строгого режима заместителя директора компании Альфреда Исламова, который в 2017 году совершил убийство индивидуального предпринимателя, ранее сотрудничавшего с «Уфа-Лайн», а затем самостоятельно запустившего маршрут, совпадающий с маршрутом компании.

Конкуренция здесь не в почете. Более того, в Уфе были случаи, когда владельцы маршрутных такси пытались делить рынок при помощи огнестрельного оружия. И это отнюдь не в 1990-е годы.

Конофи Миназов и «Уфимские автобусные линии»: снижение доли на рынке и прошлое, связанное с «Уфа-Лайном»

Четыре маршрута с максимальным числом автобусов равным 58 у индивидуального предпринимателя Конофи Миназова. Он обслуживает относительно короткие маршруты, максимальная длина составляет 17,3 километра — на маршруте №248 (от оздоровительного комплекса «Сипайловский» до ДОКа). Однако на нем работает максимум 10 автобусов. В три раза больше их — на маршруте №208 длиной всего 12,7 километра — от того же ДОКа до ТЭЦ-1. Отметим, что два других маршрута перевозчика также связаны с микрорайоном «Инорс» на севере города.

Четыре маршрута с максимальным числом автобусов равным 58 у индивидуального предпринимателя Конофи Миназова. Фото busphoto.ru

Миназов, кроме того, является директором и одним из учредителей ООО «Уфимские автобусные линии» — другого перевозчика, обслуживающего один маршрут с максимальным количеством автобусов в 30 единиц. Это — №212 из Черниковки до ТСК «Пушкинский» длиной 23,6 километра. В этой компании Миназову принадлежит всего 8,23%, остальные 91,77% — у Айгуль Гусмановой. Интересно, что ранее, в 2013 году, 27% компании принадлежали Ильверу Мухутдинову, который до 2013 года владел и был директором ООО «АТП «Уфа-Лайн». Впоследствии руководителем и владельцем компании стал Наиль Хайруллин — родственник или однофамилец учредителя нынешней, почти одноименной «Компании Уфа-Лайн».

Самого Миназова СМИ также считают аффилированным с руководством республиканского ГИБДД. Однако если у Батырова количество маршрутов по сравнению с 2013 годом у выросло с 14 до 16, то у Миназова оно, напротив, существенно сократилось — с 15 до 4.

Виктор Искалин увеличил число маршрутов для «Регион-Авто», получив контроль над компанией

Как и Миназов, четырьмя маршрутами располагает ООО «Регион-авто». Максимальное количество автобусов, обслуживающих эти маршруты — 72. Самый длинный маршрут компании – №223 (Северный автовокзал в Черниковке — торгово-сервисный комплекс «Пушкинский»), его протяженность составляет около 22 км. На нем, как и на маршруте №256 (Сипайлово — Телецентр) длиной 19 километров, работает максимум по 20 автобусов. Однако больше всего автобусов на самом коротком маршруте компании, №242 (кольцевой, делает круг по центру города и улице Менделеева) — тут сразу 25 единиц транспорта. Учитывая, что длина этого маршрута всего 8 километров, можно понять, насколько выше тут концентрация транспортных средств.

«Регион-Авто» также аффилирован с еще одним перевозчиком — индивидуальным предпринимателем Виктором Искалиным, который является владельцем 51% «Регион-Авто». Оставшиеся 49% принадлежат Наталье Краснобородкиной, а руководит компанией Игорь Якимов. Краснобородкина вместе с Искалиным входят в Ассоциацию пассажирских перевозчиков (объединяет около 200 владельцев и арендаторов автобусов в Уфе), владеют долями в ООО «Уфа-Север». Ранее Краснобородкина была учредителем и директором в ООО «Управление пассажирских перевозок». Отметим, что «Регион-Авто» раньше принадлежал Альмиру Резину и Радмиру Хабирьянову — последний является учредителем в некоммерческом партнерстве вместе с еще одним перевозчиком — самым небольшим в Уфе – Игорем Сватом. В 2013 году «Регион-Авто» подавал заявку на восемь маршрутов, но получил лишь один. Как можно заметить, смена собственников пошла компании на пользу — сейчас у нее четыре маршрута.

Что касается самого Виктора Искалина, то в качестве индивидуального предпринимателя он обслуживает три маршрута. Максимальное количество автобусов на линиях составляет 71. Все маршруты довольно длинные, протяженностью от 23 до 29 километров. На одном из них, правда, курсирует лишь один автобус: это маршрут №267, от ДК УМПО до поселка Старые Турбаслы. Самый насыщенный транспортом маршрут №272 с 40 автобусами — от ДОКа до Телецентра, а 298-й с 30 автобусами — от того же ДОКа до торгового центра «Мега-Уфа».

Отметим, что Искалин довольно часто проявляет недовольство тем, как руководство города управляет перевозками: в июле 2017 года он жаловался на плату за маршрутные карты, которые должны быть бесплатными, а до этого — просил признать недействительным конкурс на маршруты.

Искалин довольно часто проявляет недовольство тем, как руководство города управляет перевозками. Фото bashinform.ru

«Техника»: четыре маршрута от института и бывшего депутата

Еще одним фактически «сдвоенным» оператором автобусов в Уфе является ЧОУ ДПО ИЦ «Техника» и его «дочка» — ООО ИЦ «Техника». Первая из компаний обслуживает два автобусных маршрута — 26-километровый 207-й от ДОКа до ТСК «Пушкинский» и 11-километровый №282 из того же ДОКа в Максимовку. Суммарно на них может выйти до 44 автобусов, 40 из которых — на первом из маршрутов. У ООО ИЦ «Техника» всего один маршрут— №263 длиной 16 километров, максимально — с 20 автобусами. Он проходит от оздоровительного комплекса «Сипайловский» до ТЭЦ-1.

Что интересно, организационно-правовая форма инженерного центра (именно так расшифровывается «ИЦ») «Техника» — ЧОУ ДПО ИЦ — это ничто иное, как частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования. Учреждение зарегистрировано в декабре 2001 года на улице Спартака. Правопредшественником его является государственное образовательное учреждение — инженерный центр «Техника». Гендиректором учреждения все это время был и остается Виктор Сандаков, он же сейчас и единственный учредитель — ранее во владельцах также значилась Наталья Заверюха (сейчас — председатель ассоциации организаций дополнительного профессионального образования Башкортостана, а также один из учредителей АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров»). Кроме того, в учредителях «Техники» раньше было ООО «ВНЗМ «Эксперт», дочернее предприятие государственного ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж», занимающегося строительством объектов нефтегазового комплекса.

Что касается самого Сандакова, то он — транспортник со стажем. Был он и членом транспортной комиссии администрации Уфы, и председателем комитета по транспорту и экспедированию Торгово-промышленной палаты Башкортостана. Сандаков является доктором технических наук, состоит в Академии наук Башкортостана, был депутатом Госсобрания Башкортостана IV созыва от КПРФ, а инженерный центр «Техника» возглавляет с 1996 года. Как указывается на сайте организации, «Техника» уже более 20 лет является одним из ведущих учебных заведений по повышению квалификации сотрудников организаций, связанных с опасными производственными объектами, подконтрольными Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Игорь Сват: один маршрут, партнерство с бывшим владельцем «Регион-Авто» и Виктором Сандаковым

Перевозчиком с наименьшим количеством автобусов на линии и всего одним маршрутом стал Игорь Сват. Этот маршрут №217 с 13 автобусами в пиковое время и протяженностью 13,4 километра. Маршрут соединяет ТЭЦ-1 и Максимовку.

Игорь Сват является одним из двух учредителей ООО «УралТАУ» (второй учредитель — Галина Игоревна Сват). Компания занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Впрочем, никаких результатов деятельности компании нам обнаружить не удалось. Также Сват возглавляет некоммерческое партнерство «Автотранспорт. Инфраструктура. Развитие». В учредителях партнерства значится он сам, а также Айдар Салимов и Радмир Хабирьянов. Как уже говорилось, последний ранее был учредителем «Регион-Авто» — с 2013 по 2018 год. Кроме того, Сват был учредителем закрывшегося в феврале 2018 года ООО «Омнибус» вместе с Анатолием и Олегом Жаровыми. Олег Жаров является учредителем еще трех промышленных предприятий — «Нефтегазарматура», «Башхимэталон» и завода металлоконструкций «Осна-Групп». Самого Игоря Свата СМИ называют партнером Виктора Сандакова, главы инженерного центра «Техника».

Больше автобусов работает на более коротких маршрутах, например, на 277-м, который курсирует по маршруту Школа №75 — торговый центр «Мега-Уфа». Фото shopandmall.ru

«Арбат+»: неприметный перевозчик с почти 250 автобусами

Третье место среди частных перевозчиков как по числу маршрутов, так и по заявленному максимальному количеству транспортных средств занимает компания со столичным, но очень распространенным названием ООО «Арбат+». Всего у компании 8 маршрутов (максимальное число автобусов — 247), самый длинный из которых №291, соединяющий микрорайон Шакша и торговый центр «Башкортостан». На маршруте длиной 34,2 километра работают до 20 автобусов. Больше автобусов работает на более коротких маршрутах, например, на 277-м, который курсирует по маршруту Школа №75 — торговый центр «Мега-Уфа». Здесь максимальное число автобусов — 50.

Учредителем и директором компании является Сергей Белов. Сама компания основана еще в декабре 2002 года, владелец и директор с тех времен неизменен. Помимо этой компании, Белов учредил также ООО «МСМ-КОМ», которое занимается розничной торговлей телекоммуникационным оборудованием, включая мобильные телефоны, и находящуюся в стадии ликвидации с 2004 года индивидуальную частную фирму «Арбат+».

«Пан Авто»: компания общественника от транспорта

Шесть маршрутов с максимальным количеством единиц транспорта в 185 автобусов — у ООО «Пан Авто». Самый длинный из этих маршрутов — №227 (27 километров), у него же наибольшее количество автобусов на линии (до 40). Маршрут проходит от ДОКа до ТСК «Пушкинский».

Владельцем и учредителем ООО «Пан Авто» является Александр Пудовин. Компания зарегистрирована в апреле 2012 года. Однако компании с таким названием были у Пудовина и раньше. К примеру, компании под названием «Пан-Авто» были зарегистрированы в 2006 и 2008 годах, а в 2012 году — еще и «Пан-Авто+». Все они до сих пор имеют статус действующих. Кроме того, с 2008 по 2010 год существовало ООО «БашТрансРегион», где Александр Пудовин был учредителем, на равных с Алексеем Гоголевым, Русланом Газизовым и Сергеем Гусевым. Двое из них являлись учредителями еще в нескольких компаниях, а Алексей Гоголев с 2009 по 2013 год был председателем совета региональной общественной организации «Общественный Союз пассажирских перевозчиков по Республике Башкортостан» — до него и после него должность председателя занимал Пудовин.

Последний, кроме должности председателя и статуса одного из учредителей в ОСПП, также числится учредителем в некоммерческом партнерстве «Объединение пассажирских перевозчиков Башкортостана» и в находящемся в стадии ликвидации ООО «Башмедресурс».

Маршруты городского транспорта Уфы

Порядковый номер маршрута Протяженность маршрута Тип тарифа Тип транспорта Класс транспорта Максимальное количество единиц ТС 1 17,3 Регулируемый тариф троллейбус Большой класс 11 1 8,9 Регулируемый тариф трамвай Большой класс 5 2 17,9 Регулируемый тариф троллейбус Большой класс 5 3 11,4 Регулируемый тариф автобус Большой класс 9 3 7,6 Регулируемый тариф трамвай Большой класс 4 3 15,2 Регулируемый тариф троллейбус Большой класс 2 4 6,9 Регулируемый тариф троллейбус Большой класс 7 5 7,7 Регулируемый тариф троллейбус Большой класс — 5 10,1 Регулируемый тариф трамвай Большой класс 12

«Альянс СКД»: меценатство, дзюдо и многоотраслевой бизнес

Пять маршрутов оказалось у ООО «Альянс СКД» (ранее называлось «Дема-Экспресс»). Максимальное количество автобусов, заявленных на линиях, — 185 единиц. Больше всего их, а именно 80, на маршруте №257к, следующем от улицы Дагестанской до Больницы №21. Протяженность его составляет 25 километров. Самый длинный маршрут предприятия, длиной почти 31 километр — №216, от Уфимского управления буровых работ до Северного автовокзала. На нем работает максимум 30 автобусов.

Владельцами компании являются Александр (51%) и Николай (49%) Струевы. Николай Струев также является и директором предприятия. Компания основана еще в марте 2003 года, тогда ее учредителями были Александр Семенов, Владимир Кокотюха и Владимир Беляев (с равными долями). Николай Струев является также учредителем ООО «Авто Леди», вместе с Олесей Есютиной и Алевтиной Гумеровой, и одним из 11 учредителей православного прихода Преподобного Сергия Радонежского в деревне Сергеевка Уфимского района. Другой учредитель ООО «Альянс «СКД», Александр Струев, судя по всему, приходится отцом Николаю Струеву. Он также является учредителем в приходе Сергия Радонежского. Кроме того, ему принадлежит ООО «Форсаж», возглавляет которое, похоже, еще один его сын — Сергей Струев. Судя по коду ОКВЭД, компания также занимается регулярными внутригородскими и пригородными пассажирскими перевозками на автобусах.

«Альянс «СКД» регулярно получает госконтракты, хотя и небольшие. К примеру, в 2018 году компания получила заказ Федерального государственного учреждения по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой на 84 тысячи рублей — на ответственное хранение автотранспортных средств на открытой стоянке. В прошлом году компания перевозила сотрудников Минфина Башкирии за 282 тысячи рублей и оказывала транспортные услуги для проведения этапа международного ралли «Шелковый путь-2017» на территории Башкортостана для Центра спортивной подготовки за 519 тысяч. Николай Струев в апреле 2018 года был признан «меценатом Демского района», а в июне участвовал во встрече с жительницей района вместе с главой его администрации по поводу работы автобусов в вечернее время. Александр Струев, судя по всему, является президентом федерации дзюдо Уфы (ранее он был одним из учредителей спортклуба единоборств «Дема»).

Как видим, при Рустэме Хамитове ситуация не особо изменилась. Как изменится рынок общественного транспорта с приходом нового «башлыка», узнаем в ближайшие месяцы.

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