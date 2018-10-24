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Уфимского студента осудили за взлом сайта избиркома Пермского края и госпортала Татарстана

10:16, 24.10.2018
Уфимского студента осудили за взлом сайта избиркома Пермского края и госпортала Татарстана
Фото: pixabay.com

В Уфе перед судом предстал 22-летний студент одного из вузов Башкирии, обвиняемый в использовании вредоносных компьютерных программ.

Согласно материалам уголовного дела, в июне и сентябре 2017 года молодой человек, установив себе вредоносные программы на ноутбук, взломал сайт избирательной комиссии Пермского края и информационный ресурс Государственной интегрированной системы телекоммуникаций Республики Татарстан.

На судебном заседании студент полностью согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства, рассказали в пресс-службе Верховного суда РБ.

В результате суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний и, учитывая наличие многочисленных грамот за хорошую учебу и поведение, положительных характеристик, назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев.

Напомним, ранее сотрудники сотрудники ФСБ задержали замдиректора школы, взломавшего сервер Управления образования Ульяновска.

Общество БашкортостанТатарстан
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