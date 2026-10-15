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Набиуллина призвала замещать иностранный капитал внутренними источниками

19:34, 15.10.2026

Глава Банка России добавила, что ЦБ готов отработать и подрегулировать все необходимое

Набиуллина призвала замещать иностранный капитал внутренними источниками
Фото: скриншот видео ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о важности замещения выбывшего иностранного капитала новыми источниками. Об этом она сказала на форуме-съезде «Деловой России», передает РИА «Новости».

— Финансирование развития должно идти не только за счет долга, сколько за счет капитала, долевого строительства. Важно замещать выбывший иностранный капитал внутренними источниками, — отметила она.

Набиуллина добавила, что ЦБ готов отработать и подрегулировать все необходимое. При этом она считает важным, чтобы такие фонды были в формате биржевого продукта — тогда инвестор сможет выйти, не дожидаясь закрытия фонда, что сделает их привлекательнее.

Ранее сообщалось, что профицит внешней торговли России в августе вырос до $11,7 миллиарда.

Алсу Сабирзанова

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