Предприятиям Татарстана, пострадавшим от атак дронов, подготовили налоговые льготы

Однако межбюджетные трансферты из федерального бюджета пока не распределены

Фото: Динар Фатыхов

Для предприятий, которые несут расходы из-за атак беспилотников, предусмотрят налоговые льготы. Об этом сообщила заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

— Межбюджетные трансферты из федерального бюджета пока не распределены. Но что касается налоговых льгот, предприятиям, которые несут расходы, связанные с атаками БПЛА, расширен перечень расходов, которые могут включаться в налогооблагаемую прибыль. Соответственно, это идет как льгота, — рассказала она.

На заседании депутаты также рассмотрели параметры бюджета по разделу «Национальная экономика». Объем расходов на 2027 год по этому разделу прогнозируется в сумме 134,1 млрд рублей.

Дмитрий Зайцев