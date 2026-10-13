Предприятиям Татарстана, пострадавшим от атак дронов, подготовили налоговые льготы
Однако межбюджетные трансферты из федерального бюджета пока не распределены
Для предприятий, которые несут расходы из-за атак беспилотников, предусмотрят налоговые льготы. Об этом сообщила заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.
— Межбюджетные трансферты из федерального бюджета пока не распределены. Но что касается налоговых льгот, предприятиям, которые несут расходы, связанные с атаками БПЛА, расширен перечень расходов, которые могут включаться в налогооблагаемую прибыль. Соответственно, это идет как льгота, — рассказала она.
На заседании депутаты также рассмотрели параметры бюджета по разделу «Национальная экономика». Объем расходов на 2027 год по этому разделу прогнозируется в сумме 134,1 млрд рублей.
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